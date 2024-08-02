Sinop’ta ölen itfaiyeci ROKETSAN çalışanı çıktı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 13:40

Güncelleme: 02.08.2024 - 13:56

Sinop’ta otluk alanda yangına müdahale etmek isteyen itfaiye eri 22 yaşındaki Kadir Eren Öter, uçurumdan aşağı düştü.

Ardından itfaiye eri için bölgede arama çalışmaları başlatıldı. İtfaiye erinin cansız bedenine bu sabah 07.30 sıralarında ulaşıldı.

İtfaiye erinin cansız bedeni sahil güvenlik botuyla Sinop İskelesi’ne getirildi.

ROKETSAN ÇALIŞANIYMIŞ

ROKETSAN tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Şirketimizin atışlı test faaliyetleri sırasında yakında bulunan ormanlık alanda ortaya çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekibimizde görevli çalışma arkadaşımız Kadir Eren Öter elim bir kaza geçirmiştir. Kazanın ilk meydana geldiği andan itibaren şirketimiz ve devletimizin ilgili birimlerince tüm imkânlar seferber edilerek yapılan arama kurtarma faaliyetlerine rağmen ROKETSAN ailemizin değerli ferdi Kadir Eren Öter’i kaybettiğimizi büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Görev şehidimiz Kadir Eren Öter’e Allah’tan rahmet, geride bıraktığı ailesi, sevenleri ve ROKETSAN ailemize sabırlar dileriz. Hepimizin başı sağ olsun” denildi.