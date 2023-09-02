Sinop'ta orman yangını: Yüzlerce ağaç yandı

Yayınlanma: 02.09.2023 - 15:37

Güncelleme: 02.09.2023 - 15:38

Yangın, saat 13.00'da Sinop merkeze bağlı Ordu Mahallesi Toyluk mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, kurumuş otları yakmak istedi. Ancak daha sonra alevler defne ağaçlarına sıçrayınca yangın çıktı.

Aniden büyüyen yangına Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.