Sinop'ta orman yangını: Yüzlerce ağaç yandı

Sinop’ta çıkan orman yangınında irili ufaklı yaklaşık 400 ağaç yanarak zarar gördü. Yangının ardından soruşturma başlatıldı.

ANKA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 15:37
Sinop'ta orman yangını: Yüzlerce ağaç yandı
Abone Ol google-news

Yangın, saat 13.00'da Sinop merkeze bağlı Ordu Mahallesi Toyluk mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, kurumuş otları yakmak istedi. Ancak daha sonra alevler defne ağaçlarına sıçrayınca yangın çıktı.

Aniden büyüyen yangına Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürdü. 

Çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Player Alanı
Sinop orman yangını

İlgili Haberler

Orman yangınlarının sebebi dağıtım şirketleri mi?

Orman yangınlarının sebebi dağıtım şirketleri mi?
Orman yangınları kalp krizini tetikliyor!

Orman yangınları kalp krizini tetikliyor!
Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına ilişkin uyarı

Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına ilişkin uyarı

En Çok Okunan Haberler