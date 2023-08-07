Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına ilişkin uyarı

Çanakkale Valiliği, ormana giriş yasağına uyulması ve yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olunması uyarısında bulundu

İHA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 11:33
Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına ilişkin uyarı
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Çanakkale Valiliği önümüzdeki günlerde beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgarın, orman yangınları açısından risk oluşturabileceğini belirterek yurttaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Valilik şu açıklamalarda bulundu:

"Önümüzdeki günlerde ilimizde sıcak havanın yanı sıra kuvvetli rüzgar da beklenmektedir. Orman yangınları açısından bu durum çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğu da maalesef beşeri hatalardan kaynaklanmıştır. Vatandaşlarımızın ormana giriş yasağına uyması ve yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir."


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