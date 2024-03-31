Sinop'ta seçimi kim kazandı? Sinop başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Sinop yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:03

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:03

Sinoplular 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Sinop'ta seçimi hangi aday kazandı?

SİNOP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Metin Gürbüz, AKP'den Yakup Üçüncüoğlu, İYİ Parti'den Melih Aydın, DEM Partiden ise Sedef Karakurt başkan adayı olarak aday gösterildi.

SİNOP'TA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Sinop 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.