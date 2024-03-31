Sinop'ta seçimi kim kazandı? Sinop başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Sinop yerel seçim sonuçları....
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Sinop'ta seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Sinop yerel seçim sonuçları....
Sinoplular 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Sinop'ta seçimi hangi aday kazandı?
SİNOP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Metin Gürbüz, AKP'den Yakup Üçüncüoğlu, İYİ Parti'den Melih Aydın, DEM Partiden ise Sedef Karakurt başkan adayı olarak aday gösterildi.
SİNOP'TA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Sinop 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.
yerel seçim haberleri Sinop haberleri yerel seçimler haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzündeki morluklar dikkat çekti...
- Oy verme işlemi sırasında kan aktı!
- CHP Meclis üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti!
- DEM Parti İBB adayı Beştaş oy kullanmayacağını açıkladı
- 'Blok oy'a itiraz eden avukat darbedildi
- “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
- Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı
- YSK Başkanı Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması
- Seçim yasakları saat kaçta bitecek?
- İmamoğlu'ndan 'sandık güvenliği' vurgusu