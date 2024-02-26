Ordu’da şüpheli çanta paniği!

Ordu’da şüpheli çanta ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Kontrollü olarak patlatılan çantanın içerisinden kişisel eşyalar çıktı.

İHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 17:22
Ordu’da şüpheli çanta paniği!
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Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde dolmuş durağında terk edilmiş vaziyette duran çantayı gören yurttaşlar polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken trafik Ordu’dan Giresun ve Samsun istikametine kapatıldı, yayaların geçişine de izin verilmedi.

Bomba imha uzmanı ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Çantanın içerisinden kişisel eşyalar çıktı.

Çantanın patlatılmasının ardından ulaşım ve yaya trafiği normale döndü. Ekipler, çantalardan çıkan eşyaları olay yerinden kaldırdı.


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