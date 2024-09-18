Sinop’ta traktör kasasının altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
Sinop’ta traktör kasasının altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.
Sinop’un Erfelek ilçesinde meydana gelen kazada traktör kasasının altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Erfelek ilçesi Kazmasökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Arabacı eşi Aynur Arabacı ile kestane toplamaktan dönerken traktörün kayması sonucu kuyuya düştü. Kazada traktör kasasına sıkışan Aynur Arabacı olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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