Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Sinop’un Durağan ve Boyabat ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar neticesinde 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Konu hakkında yetkililerden yapılan açıklamada, “Araştırmalar sonucu Durağan ve Boyabat ilçelerinde uyuşturucu sattığı tespit edilen 4 şüphelinin konutunda yapılan aramada; 10 gram metamfetamin, 11 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 66 bin 963 lira suçtan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.
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