Sinop’ta yeşillik alanda yangın!

Sinop’ta yeşillik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Sinop’ta yeşillik alanda yangın!
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İHA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 15:11

Yangın, saat 14.00 sıralarında Karakum Taş Ocakları karşısındaki yeşillik alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bahçe temizliği yapan bir kişi bir araya getirdiği kuru ot ve dalları tutuşturup gitti.

Alev alan dallar kontrolsüz bir şekilde yeşillik alana ve ağaçlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.


Etiketler: #Sinop #Yangın #Anız yangını

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