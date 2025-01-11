Sipariş ettikleri yemek zehirledi: Rize'de kız yurdunda kalan 6 öğrenci hastanelik oldu

Rize’de Devlet Hatun Kız Yurdu'nda kalan 6 öğrenci, sipariş ettikleri yemekten zehirledi. Hastaneye kaldıran öğrencilerin midesi yıkandı.

Sipariş ettikleri yemek zehirledi: Rize'de kız yurdunda kalan 6 öğrenci hastanelik oldu
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DHA
Yayınlanma: 11.01.2025 - 21:55

Rize Merkez’de bulunan Devlet Hatun Kız Yurdu’nda akşam yemeği için dışardan sipariş veren 6 öğrenci, yemeği yedikten bir süre sonra fenalaştı.

Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, ambulansla Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede midesi yıkan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öğrencilerin şikayeti üzerine ekipler, siparişin verildiği iş yeri ile ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Rize

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