Siparişi beğenmeyen bekçi, market çalışanı çocuk işçiyi darbetti

Olay, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi’nde bir markette yaşandı. İddiaya göre, dayısının marketinde çalışan A. Ç. (15), cep telefonu uygulaması üzerinden gelen sipariş üzerine müşteri K. K.’ya marul götürdü.

Siparişin teslim edilmesinin ardından müşteri, iş yerini telefonla arayarak ürünü beğenmediğini belirtti. Daha sonra markete gelen müşteri K. K., siparişi getiren çocuğu darbetti. Çocuğu, yakınları hemen hastaneye götürerek darp raporu alıp karakola başvurdu. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

MAHALLE BEKÇİSİ ÇIKTI

Öte yandan, çocuğu döven şahsın mahalle bekçisi olduğu, olayın ise görev saati dışında yaşandığı öğrenildi.

"KOLLUK KUVVETLERİ BİZE BÖYLE DAVRANIRSA KİME GÜVENECEĞİZ?"

Gece bekçisi K.K.'nin darbettiği A.G.'nin (15) dayısı ve işletme sahibi Ramazan Gündeş, bir çocuğa bu şekilde davranılmasının yanlış olduğunu söylerken “Biz kolluk kuvvetimize sırtımızı dayadık, onlar bize böyle davranırsa biz kime güveneceğiz? Dün hastaneye gidip darp raporu aldık, sonrasında ise polis karakoluna gidip şikayetçi olduk. Biz bu olayın sonuna kadar arkasındayız. Bu benim yeğenimin başına geldi, başkasının da başınıza gelebilir. Ufacık tartışmanın ardından küçük çocuğu öldürür gibi saldırmasına gerek yoktu. 15 yaşındaki çocuğa böyle saldıracak derecede gözü denen canilerin memurluk yapmasına karşıyım. O videoyu izleyin eğer yüreğiniz dayanıyorsa şikayet etmekten vazgeçeceğim. Kasıla kasıla gelip 15 yaşındaki çocuğa bu şekilde saldırılmaz. Yetkililerden gerekeni yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.

BEKÇİDEN GÜNDEŞ'E: YAŞI KÜÇÜK ÇOCUK ÇALIŞTIRIYORUM DİYE BELİRTMEYİ UNUTMA

Öte yandan, olaydan sonra K. K.’nın Ramazan Gündeş’e, “İstediğin yere şikayet edebilirsin. Şikayetçi olursan, 'Marketimde sigortasız, yaşı küçük çocuk çalıştırıyorum' diyerek belirtmeyi unutma. Ben bir kere bile kafasına, yüzüne vurmadım, koluna bir kere vurdum” şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi.