Sırbistan vatandaşı Antalya'da yaşadığı evinde ölü bulundu!

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir apartmanda saat 09.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; ilçede yerleşik yaşayan Sırbistan vatandaşı Caslav Flipovic'ten (74) haber alamayan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, Flipovic'in hareketsiz halde olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Flipovic'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Evdeki incelemenin ardından cenaze Alanya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.