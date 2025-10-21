Sırbistan vatandaşı Antalya'da yaşadığı evinde ölü bulundu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.10.2025 12:32:00
DHA
Alanya ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Sırbistan uyruklu Caslav Flipovic, evinde ölü bulundu. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir apartmanda saat 09.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; ilçede yerleşik yaşayan Sırbistan vatandaşı Caslav Flipovic'ten (74) haber alamayan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, Flipovic'in hareketsiz halde olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Flipovic'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Evdeki incelemenin ardından cenaze Alanya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

