Silah sesini duyup eve koştular... İnfaz koruma memuru ölü bulundu!

16.10.2025 14:46:00
İHA
Burdur'da infaz koruma memuru Cem Çağla, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Burdur Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu lojmanlarında saat 11.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; silah sesini duyan yakınları, infaz koruma memuru Cem Çağla'nın evine geldi. Çağla, evde silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Çağla'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Çağla'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Burdur #infaz koruma memuru #ölü bulundu

