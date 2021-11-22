Şire Pazarı projesinden Malatya Ticaret Borsası ayrıldı

22 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin “Şire Pazarı Projesi” için Hazine’den aldığı 200 dönümlük araziye yapılacak dükkânların yapım işini, belediye şirketi MESTON aracılığıyla Enkaya İnşaat adında bir firmaya verdiği ortaya çıktı. MESTON’un “kâr amacı gütmeden” yapabileceği inşaat, aracı şirkete devredildiği için dükkân fiyatları dört katına çıktı. Şirket, 200 metrekarelik bir dükkâna 3 milyon TL’den fazla fiyat koydu. Kayısı esnafı, kendileri için yapılan dükkânları bu fiyatlardan alamayacaklarına dikkat çekiyor.

Eski Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır döneminde, kayısı pazarındaki esnafa uygun fiyatlı dükkân yapmak ve yeni ticaret merkezi kurmak amacıyla “Şire Pazarı ve Buğday Pazarı Projesi” kapsamında Hazine’den 200 dönümlük arazi satın alındı. 2019 seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Selahattin Gürkan ise göreve başladıktan sonra projeyi devam ettireceklerini belirterek Malatya Ticaret Borsası üyeleriyle toplantı yaptı. Gürkan toplantıda, proje bitiminde satılacak dükkânların maliyeti çıkarılarak üzerine yüksek kâr marjı koyulmadan belediye aracılığıyla Malatya’nın kayısı esnafına satılacağına ilişkin bilgi verdi.

BAKANLIKTAN DESTEK ALINDI

Gürkan döneminde proje çizimi tamamlanan yapım işi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Fırat Kalkınma Ajansı’ndan 50 milyon TL değerinde kredi desteği de alındı. Bakanlık, yapılacak dükkânların metrekaresinin maliyet dahil olmayacak biçimde 2 bin TL’ye denk geleceğini açıkladı. Ticaret borsası üyeleriyle yapılan toplantılarda, dükkânların metrekaresinin satış fiyatının, inşaat maliyeti de dahil edildiğinde ortalama 4-5 bin TL arasına denk geleceği belirtildi. Desteğin alınmasının ardından 200 dönümlük arazi Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla belediyenin inşaat şirketi olan MESTON AŞ’ye devredildi. Belediye yöneticileri tarafından Ticaret Borsası’na verilen bilgilerde inşaatı MESTON’un yapacağı, bu şekilde dükkân fiyatlarına yüksek kâr marjı koyulmadan Malatya’nın kayısı esnafına satılacağı belirtildi.

İNŞAATTA ANKARALI ŞİRKET

Dükkânların yapım işini belediye şirketi MESTON’un üstlenmesi gerekirken, inşaat alanına İş-Kaya İnşaat adında Ankaralı bir firmanın flamasının çekildiği görüldü. Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre, belediye tarafından 9 Nisan 2021’de ihale ilanı verildiği, 3 Mayıs 2021’de yapılan ihaleyle ise ticaret merkezi yapım işinin Ankara merkezli Enkaya İnşaat adında bir firmaya, 29 milyon 884 TL’ye verildiği ortaya çıktı. Enkaya’nın, inşaatta flaması görülen İş-Kaya İnşaat’ın iş ortağı olduğu ortaya çıktı. İşin resmi olarak yapımını üstlenen MESTON’un inşaatı taşeron şirkete vermesinin ardından, Ankaralı firma İş-Kaya, Şire ve Buğday Pazarı için ticaret merkezi yapımına başladı. Bakanlığın açıkladığı tarifeye göre dükkân fiyatlarının metrekaresi 5 bin TL’yi geçmemesi gerekirken şirket, metrekare fiyatlarını dükkân konumlarına göre 15 bin ile 20 bin TL arasında açıkladı. Fiyatların inşaat maliyetlerinin çok üzerinde olduğunu belirterek tepki gösteren Malatya Ticaret Borsası, üyeleriyle birlikte projeden ayrıldığını açıkladı.

BAŞKAN İNKÂR ETTİ

Belediye Başkanı Gürkan ise yerel basına yaptığı açıklamalarda “Resmi bir fiyat açıklaması yapmadıklarını” belirtmesine karşın, Cumhuriyet belediyenin hazırladığı fiyat tarifesine de ulaştı. Resmi belgede yapımı üstlenen İş-Kaya ve Enkaya şirketlerinin logosunun değil, yalnızca MESTON’un logosunun olması dikkat çekti. Fiyat tarifesinde cadde, avlu, blok ve kule bölümlerinde yer alan 177 dükkânın konumlarına göre fiyatlarının da farklı olduğu da görüldü. Buna göre; “avluda yer alan 181 metrekarelik dükkân fiyatı 1 milyon 914 bin 852 TL + KDV; caddede yer alan 211 metrekarelik dükkân fiyatı 3 milyon 78 bin 329 TL + KDV; kulede yer alan 52 metrekarelik dükkân fiyatı 669 bin 775 TL + KDV; blokta yer alan 280 metrekarelik dükkân fiyatı ise 3 milyon 320 bin + KDV” değerinde satılabilecek.

