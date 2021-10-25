Tarım ve Orman Bakanlığı’nda milyonluk ihale tezgahı: Ali İhsan Arslan ayrıntısı
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlediği organizasyon ihalesini önce 3.2 milyon TL teklif veren bir şirket aldı. Ancak daha sonra Bakanlık bu ihaleyi iptal etti ve pazarlık usulüyle bir ihale daha düzenledi. Düzenlenen ikinci ihale de AKP Milletvekili Arslan ile bağlantılı olduğu iddia edilen yandaş şirkete 5.4 milyon TL’ye verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonlarca liralık bir ihale skandalına imza attı. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 30 Eylül tarihinde, bugün İstanbul’da başlayan ve üç gün sürecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı 8’inci Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı’nın organizasyonu için bir ihale düzenledi.
İhaleye tam 11 şirket teklif verdi ve en düşük teklif de 3 milyon 342 bin TL ile Horizon Organizasyon Tanıtım Turizm Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi. İhalenin önce bu şirkete verildiği belirtildi ancak daha sonra bu ihale iptal edildi. Pazarlık usulüyle yeni bir ihale düzenlendi ve ihale tam 5 milyon 400 bin TL’ye AKP'nin kurucularından Ankara Milletvekili Ali ihsan Arslan’a yakınlığıyla bilinen ve AKP’li Arslan’n gayri resmi sahibi olduğu iddia edilen Altus isimli bir şirkete verildi. Yani düzenlenen ikinci ihaleyle kamunun kasasından yaklaşık 2 milyon TL daha fazla para çıkmış oldu.
İPTAL EDİP YANDAŞA ŞİRKET VERDİLER
BirGün'ün haberine göre, Horizon Organizasyon Şirketi’nin sahibi Avukat Mahmut Kaçmaz ise düşük teklif vermesine ve ihaleyi kazanmasına rağmen ihalenin iptal edilmesine isyan ederek bir açıklama yaptı.
Kaçmaz yaptığı açıklamayla ihale oyununu gözler önüne serdi ve açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Yapılan ihalede aralarında firmamızın da bulunduğu 11 istekli teklif sunmuştur. İhalede firmamız 3 milyon 342 bin 740 TL teklif sunmuş ve 8 Ekim tarihinde kesinleşen ihale kararı ile söz konusu ihale firmamızın üzerine bırakılmıştır. Ne var ki, ihaleye ilişkin şikâyet süresinin sona ermesine 4 gün kala anılan ihaleye teklif sunan ve fiyat itibariyle beşinci sırada olduğu için ihalenin kendisinde kalma ihtimali bulunmayan bir istekliye yaptırılan şikâyet başvurusu üzerine, 14 Ekim tarihinde gerekçe gösterilmeksizin ihale iptal edilmiş, ihalenin iptaline müteakip işin başlama tarihinden 3 gün önce (20.10.2021 tarihinde) yapılan pazarlık usulü ihale ile söz konusu iş 5 milyon 400 bin TL (Konferansa cumhurbaşkanının katılması halinde iki milyon olacağı öngörülen iş artışı hariç) bedelle ALTUS adlı firmaya verilmiş, 21/b usulü ile yapılan bu ihaleye ise firmamız davet edilmemiştir.
GÖSTERMELİK İHALE YAPILDI
Bilahare, söz konusu işin hazırlıklarına bahse konu ihalenin tarihinden çok önce bu firma ile zaten başlanılmış olduğunu öğrendik. Anılan ihale ise ‘göstermelik bir şekilde’ yapılmış ve sonuçta aylar öncesinden gerçekleştirilmesi gereken uluslararası mahiyetteki bir organizasyon işine dair ihale ‘zaman darlığı’ bahane edilerek, 2 milyon daha yüksek bir fiyata doğrudan ALTUS firmasına verilmiştir. Bu şirket, AKP’nin tüm organizasyon işlerini yapan şirket olarak bilinmektedir.”
KAPATILAN FETÖ DOSYASI
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Sedat Peker tarafından FETÖ ile AKP arasında arabuluculuk yaptığı öne sürülen AKP'li vekil Mücahit Arslan'ın kardeşinin FETÖ dosyasının nasıl kapatıldığını köşesinde anlatmıştı.
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