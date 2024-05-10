'Şirin dede' lakaplı torbacı yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'Huzur ve Güven' uygulamalarında 'Şirin dede' lakaplı torbacıyı uyuşturucu madde ile birlikte kıskıvrak yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 11:05
'Şirin dede' lakaplı torbacı yakalandı
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Ekipler şehrin her noktasında şok 'Huzur ve Güven' uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Güven Timleri'nin Beyazıt Mahallesi'nde yaptığı son 'Huzur ve Güven' uygulamasında bir sokağın köşesinde bekleyen şahıstan şüphelenen ekipler bu kişiyi sorguladı.

Yapılan çalışmada 4 adet suç kaydı bulunan 48 yaşındaki T.G.'nin kaba üst aramasında poşet içerisinde satışa hazır 43.80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. T.G.'nin "Şirin dede" lakaplı torbacı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan "Şirin dede" emniyete götürüldü. 

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kentin huzur ve güvenini sağlamak adına şok uygulamaların aralıksız süreceğini belirtti.


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