Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı
Uşak ve Mersin'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Operasyonda yakalanan 13 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısının 14'e yükseldiği operasyonda emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Uşak ve Mersin'de 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 13 şüpheli yakalanmıştı.
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