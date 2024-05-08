Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı

Uşak ve Mersin'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 19:37
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı
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Operasyonda yakalanan 13 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısının 14'e yükseldiği operasyonda emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Uşak ve Mersin'de 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 13 şüpheli yakalanmıştı.


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