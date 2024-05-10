Kadın sürücüye dehşeti yaşatan uyuşturucu bağımlısı tutuklandı

Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:40

Güncelleme: 10.05.2024 - 09:40

Seyhan ilçesine bağlı Saydam Caddesi’nde 8 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre, madde kullandığı öne sürülen Ayhan D yoldan geçen araç sürücülerini rahatsız etmeye başladı. Bir süre sonra ise Merve A.’nın kullandığı otomobilin kaputunun üzerine asıldı. Çok korkan kadın çığlık atmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar Merve A.’nın çığlığı üzerine Ayhan D.’yi otomobil kaputunun üzerinden kaldırmak istedi ancak madde bağımlısı Ayhan D., bir süre daha hareket halindeki otomobilin üzerinde gitmeye devam etti. Korkan kadın ise hem çığlık atıp hem de yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle otomobilin üzerinden inen Ayhan D. bu kez de otomobile vurarak zarar verdi.

Ertesi günün sabahında ise bulunduğu mahallede 20 araca zarar veren Ayhan D.’yi mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis havaya ateş ederek etkisiz hale getirdi. Yakalanan şüpheli ifadesi alınarak adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.