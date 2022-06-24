'Şırınga çikolatadan' hayatını kaybetmişti: Mert Yağız Köksal davasında yine karar çıkmadı

24 Haziran 2022 Cuma, 16:13

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölümüne ilişkin davanın duruşması, mahkemenin suç duyurusunda bulunduğu üretici iki firmanın yetkilileri ile kantin işletmecisinin eşinin ifadesi alınamadığı için ertelendi.

DOSYA, BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLECEK

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki ve sanık vekilleri katıldı.

Hakim, önceki celse suç duyurusunda bulunulan üretici firma ve ürünün plastik şırıngasını yapan firmanın yetkilileri ile kantin işletmecisinin eşi hakkında yürütülmesi istenen soruşturmayla ilgili dosyaya evrak gelmediğini, bu kişilerin ifadelerinin de alınamadığını bildirdi.

Mahkeme, ölüm olayına neden olan ürünün üretilmesi, dağıtılması ve okul kantininde satılması aşamasında sorumluluğu olan kişi ya da kurumların tespiti için dosyanın bilirkişiye gönderileceğini, ancak suç duyurusunda bulunulan kişiler hakkındaki soruşturmanın ilerlememesi nedeniyle gönderilemediğini taraflara bildirdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Taraf avukatları da eksikliklerin giderilmesinin ardından dosyanın bilirkişiye gönderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme, firma yetkilileri ile kantin işletmecisi sanık Neşe Yavuz'un eşi Sefa Yavuz hakkındaki soruşturmanın akıbetinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sorulmasına karar vererek duruşmayı 23 Eylül'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan firmanın sahibi Yunus Taycı hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış, ilk duruşma 17 Aralık 2020'de görülmüştü.

Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan soruşturmada görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında okul yöneticiliği görevlerine son verilmesi, kademe durdurma, aylıktan kesme cezası verilerek görev yerlerinin değiştirilmesi kararı alınmıştı.

Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan ve Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ve Koray Hozantaş hakkında da "taksirle ölüme neden olmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ayrı dava açıldı.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

20 Nisan'da görülen celsede 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava, bu dosya ile birleştirilmişti.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada, Tüketici Hakları Derneği ürünün güvenli olmadığı yönünde rapor sunmuştu. Raporda, şırınga şeklindeki çikolatayla ilgili "Hedef tüketici kitlesi bakımından yapılan incelemede ürünün kapağının açılması ve tüketilmesi şekli bakımından güvenli ürün olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır" ifadesi kullanılmıştı.

Mahkeme, raporun ardından müşteki ve bazı sanık vekillerinin talebi üzerine, ürünü üreten firma ile ürünün plastik şırıngasını üreten firma ve kantin işletmecisi Neşe Yavuz'un eşi Sefa Yavuz hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.