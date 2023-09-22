'Şirinler' çetesi'ne operasyon: 15 şüpheli gözaltına alındı!
Adana'da 'Şirinler' çetesi olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Şirinler" çetesi olarak bilinen silahlı suç örgütünü takibe aldı.
Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelilerin "tehdit", "silahlı yağma" ve "silahla yaralama", "tefecilik" ve "maddi menfaat sağlamak için kentteki 6 işyerine baskı uygulanması" suçlarına karıştığını belirledi.
20 ADRESE EŞZAMANLI OPERASYON!
Bunun üzerine zanlıların yakalanması için 20 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 zanlının yakalandığı aktarıldı.
Adreslerde 10 tabanca, 20 av tüfeği, 60 uyuşturucu hap ile "böcek" tabir edilen ve ortam dinlemesinde kullanılan cihazın yerinin belirlenmesini sağlayan dedektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
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