Sirkeci'de 'kaçak elektronik sigara' operasyonu
Sirkeci’de kaçak ürünlerin internet üzerinden satışa hazır hale getirildiği depoya düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi.
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli gümrük muhafaza ekipleri Sirkeci’de bulunan ve içerisinde kaçak eşya gizlendiği tespit edilen depoyu takibe aldı. Depoya savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi.
Depoda 777 adet elektronik sigara cihazı, 386 paket elektronik sigara aparatı ve 3 bin 145 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi. Baskın yapılan adresin kaçak elektronik sigaraların internet üzerinden piyasaya sürülmek üzere depolama ve paketleme gibi işlemlerinin yapıldığı atölye gibi kullanıldığı tespit edildi.
PİYASA DEĞERLERİ 1 MİLYON 90 BİN LİRA
Yakalanan kaçak eşyanın değerinin 1 milyon 90 bin lira olduğu belirtildi.
Tütün kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaya mahkeme kararı gereği el konuldu. Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü belirtildi.
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