Şirket yöneticilerinin fotoğrafını eskort sitelerinde paylaştığı iddia edilen kadın hakkında yeni suç duyurusu

01 Temmuz 2022 Cuma, 16:01

İstanbul'da sağlık sektöründe çalışan H.G. hakkında, işten çıkarılmasının ardından şirket yöneticilerinin fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini eskort sitelerinde paylaştığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İşten atılan H.G. hakkında bir suç duyurusu da işyerinin sahibi Mücahit Gözel'den geldi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Havva Gülşen'in mağdurların fotoğraflarının altına hukuka aykırı paylaşımlar yaptığı, sosyal çevresinde itibarsızlaştırmayı hedefleği belirtildi. Dilekçede sosyal medyadaki bu paylaşımlar nedeniyle, mağdurların aile hayatının kötü yönde etkilendiği, şüphelinin farklı numaralardan sürekli ve ısrarcı şekilde mesajlar atarak tehdit ettiği ifade edildi.

Şüpheli hakkında başka mağdurlara karşı 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından, daha önce de dava açıldığı hatırlatıldı. Dilekçede şüphelinin tutuklanması ve hakkında 'Tehdit', 'Huzur ve sükunu bozma', 'Kişisel verilen izinsiz kaydedilmesi ve KVKK'nın ilgili hükümlerinin ihlali' suçlarından dava açılması talep edildi.

"SALDIRILARIN HEDEFİNDEYİM"

Suç duyurusunda bulunmasının ardından açıklama yapan Mücahit Gözel, H.G.'nin son mağdurunun kendisi olduğunu söyleyip şöyle devam etti:

"Çalışmış olduğum hastanelerle ve personellerime karşı ahlaksızca saldırılarda bulunuyor. Şahsın adına sosyal medya hesapları açıp itibar zedeleyici isnatlarda bulunuyor. Bu kadının bugüne kadar 170 suç dosyası var üzerinde. Maalesef şu an bu durumda olmamın tek sebebi işlemeyen yargı. Sayın savcılarım ve hakimlerim, aynı durum sizin itibarınızı zedeleyecek şekilde yapılsaydı veya sizin çocuklarınıza aynı şekilde şantaj yapılmış olsaydı, müstehcen sitelerde paylaşılmış olsaydı, aynı şekildeki bu rahat tavrınızı sergileyebilecek miydiniz? Saldırılar yapılmaya devam ediyor. Bu çocukların gelecekleri şu an ölmüş durumda, bazıları psikolojik tedavi görmeye başladı."

"BİR ÇOCUĞUN GELECEĞİNİ ÖLDÜRMEK ZATEN CİNAYET"

Gözel, "Aynı şekilde ev hanımları, şu anda sosyal medya hesaplarını kapattı. Üst düzey yönetici pozisyonunda çalışan kişiler aynı şekilde çalışmayı bıraktılar. Şu anda çalışmış olduğum hastanelerin bir kısmı da benimle sözleşmeyi feshedecek duruma gelmek üzereler. Yargının adaletli bir şekilde işlemesini bekliyorum. Bir kişi 170 tane aynı suçu işleyerek hala elini kolunu sallayarak gezebiliyorsa daha ne yapması gerekiyor, cinayet mi işlemesi gerekiyor? Bir çocuğun geleceğini öldürmek zaten bana göre bir cinayet. Lütfen benim yakarışım benim gibi olan mağdurların son yakarışı olsun. Şu an saldırılar yeniden başladı. Eğer siz bir an önce bunun önüne geçmezseniz benim başıma gelenler başkalarının da başına gelecek" diye konuştu.

4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

H.G. hakkında geçtiğimiz şubat ayında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başka bir müştekinin şikayeti üzerine de dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Gülşen'in 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli H.G.'n'in müşteki B.K.'nin cep telefon numarasını, şahsi ve ikametinin fotoğraflarını 5 Ekim 2021 tarihinde 'eskort' yazarak paylaştığı anlatıldı. Tanımadığı insanların müşteki B.K.'yi telefonla arayarak rahatsız etmesi üzerine B.K.'nin şikayetçi olduğu ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. B.K.'nin şikayet dilekçesinde H.G.'nin kendisine 'Instagram hesabın niye gizli, kimse görmesin diye mi ama benim için sorun yok. Her şekilde görebilirim ben, ben sizi daha iyi araştırıyorum' şeklinde mesajlar attığı da iddianamede vurgulandı. İddianamede müşteki B.K.'nin kişisel verilerini, telefon ve adres bilgilerini kullanarak sahte sosyal medya hesabı açan kişinin şüpheli H.G. olduğu değerlendirmesi yapıldı.