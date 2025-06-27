Şirketler artık denize kadar kıyıda her şeyi yapabilecek: Yurttaş denize nasıl girsin?

Kamu taşınmazlarını birer birer özelleştiren iktidar, şimdi de sahillerde şirketlere verilen tahsisleri daha da genişletmek için harekete geçti. Sahillerde “kıyı kenar çizgisi”nden denize kadar olan alanlar da yatırım için şirketlere tahsis ediliyor. Bu tahsise göre, şirketler artık orman alanlarında denizin başladığı yere kadar sahili kullanabilecek. Tek bir şart var. O da “kamu kullanımına açık olması” şartı. Ancak denize kadar olan alan şirketlere tahsis edilince yurttaş o sahili nasıl kullanabilecek soru işareti yaratıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yaptı. Bu yönetmelik kamu taşınmazlarının turizm amacıyla yatırımcılara tahsisini düzenliyor. Dünkü değişiklik ile yönetmeliğin “ek alan tahsisini” düzenleyen maddesine ekleme yapıldı.

ORMAN ALANLARI

Yönetmeliğe göre, tahsisli alanların yanındaki kamu taşınmazları, “ek alan” olarak tahsis edilebiliyor. Değişiklik ile bu maddenin kapsamı daha da genişletildi. Maddeye ekleme yapıldı. Buna göre, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tasarruf hakkı verilen orman alanlarından, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanlar” da, kullanma izni verilerek tahsis sınırları içerisine dahil edilebilecek. Bunun için tek bir şart aranacak. O da “kamu kullanımına açık olması” şartı.

‘KIYI KENAR ÇİZGİSİ’ NEDİR ?

‘Kıyı kenar çizgisinin’ ne anlama geldiği Kıyı Yasası’nda açıklanıyor. Yasaya göre, ‘kıyı kenar çizgisi’nin tanımı şöyle: “Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırı.”

Bu tanımda geçen “kıyı çizgisi” de, “Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi” ifade ediyor. Kıyı ise, “kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanı” kapsıyor. Yönetmelik değişikliği ile artık, kıyı kenar çizgisinden denize kadar olan alalar da şirketlere yatırım için açılacak. Tahsis için öne sürülen “kamu kullanıma açık olması” şartının nasıl uygulanağı ise soru işareti yaratıyor. Yönetmelik değişikliği ile artık alan kendisine tahsis edilen şirketler, denizin başladığı yere kadar söz sahibi olacak. Dışarıdan bir yurttaşın gelip de nasıl o sahili kullanabileceği soru işareti yarattı