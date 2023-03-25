Şirketlerin mail adreslerini hackleyip, paraları kendi hesabına aktardı

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 10:29

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 10:29

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da faaliyet gösteren plastik fabrikasının ticaret yaptığı İngiltere firmasından ödemesini alamadığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ödeme sistemini ve mail hesaplarını takibe aldı.

Yapılan inceleme sonucunda yabancı uyruklu bir şahsın, yabancı şirketler ile ticaret yapan Türk firmalarının oltalama yöntemi ile mail hesaplarını hacklediği, ticaret içerisinde bulunulan yabancı firmaları kendi kurduğu paravan emlak ofisi hesabına yönlendirdiği ve ödemeleri bu hesaba aktardığı, kurduğu paravan şirket üzerinden çaldığı ödemeleri ev satışı adı altında akladığı tespit edildi.

Ekipler, şüpheli şahsı İstanbul’da bulunan evinde yakaladı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda dijital bulgu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Nitelikli hırsızlık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, 2023 yılında düzenlenen operasyonlarla 8 şüphelinin yakalandığı ve çok sayıda vatandaş ve firmanın mağduriyetinin giderildiği kaydedildi.