Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şırnak Adliyesi'nde silah sesleri! Kendini vuran polisin durumu ağır

Şırnak Adliyesi'nde silah sesleri! Kendini vuran polisin durumu ağır

9.12.2025 15:40:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Şırnak Adliyesi'nde silah sesleri! Kendini vuran polisin durumu ağır

Şırnak'ta boşanma davası için geldiği adliyede silahla kendini vurup intihar girişiminde bulunan polis memuru, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Şırnak Adliyesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İ.Y., devam eden boşanma davası nedeniyle adliyeye geldi.

Dava öncesi tuvalete yönelen polis, burada silahıyla kendini vurdu. Silah sesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan polis memuru, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alınan şahsın entübe edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Adliye #Şırnak