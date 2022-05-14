Şırnak İl Müftülüğü’nce 200 kişi için stadyumda hafızlık töreni düzenlendi

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 04:00

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eğitimi dinselleştirme çalışmaları devam ediyor. Şırnak İl Müftülüğü tarafından, hafızlık eğitimlerini tamamlayan yatılı Kuran kursu öğrencileri için Cizre’de icazet merasimi düzenlendi.

Cizre İlçe Stadyumu’nda düzenlenen törene 200 hafız ve devletin resmi temsilcileri katıldı. İcazet diplomaları Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Mantı, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Tunç, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca tarafından verildi.