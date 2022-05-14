Şırnak İl Müftülüğü’nce 200 kişi için stadyumda hafızlık töreni düzenlendi
Cizre’de dünkü törende devletin resmi kurum temsilcileri yerini aldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eğitimi dinselleştirme çalışmaları devam ediyor. Şırnak İl Müftülüğü tarafından, hafızlık eğitimlerini tamamlayan yatılı Kuran kursu öğrencileri için Cizre’de icazet merasimi düzenlendi.
Cizre İlçe Stadyumu’nda düzenlenen törene 200 hafız ve devletin resmi temsilcileri katıldı. İcazet diplomaları Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Mantı, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Tunç, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca tarafından verildi.
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı