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Şırnak’ta anma töreni dönüşü 4 ayrı kaza: 1 kişi öldü, 6'sı ağır 30 yaralı

Şırnak’ta anma töreni dönüşü 4 ayrı kaza: 1 kişi öldü, 6'sı ağır 30 yaralı

5.07.2026 22:09:00
Güncellenme:
DHA
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Şırnak’ta anma töreni dönüşü 4 ayrı kaza: 1 kişi öldü, 6'sı ağır 30 yaralı

Şırnak’ta Cudi Dağı’nda düzenlenen Hz. Nuh’u Anma Töreni’nin ardından dönüş yolunda meydana gelen 4 ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6’sı ağır 30 kişi yaralandı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Cudi Dağı’nın Sefine bölgesinde düzenlenen Hz. Nuh’u Anma Töreni’nin ardından dönüş yapan araçların bulunduğu güzergahta farklı noktalarda 4 ayrı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza bölgelerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgelerde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

6 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Yaralanan 30 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan 6’sının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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