Şırnak'ta Hakkari Bulvarı’nın ismi 'Devlet Bahçeli Bulvarı' olarak değiştirildi

Şırnak Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısında aldığı karar doğrultusunda merkezdeki cadde ve park isimlerini değiştirdi.

Belediye tarafından alınan kararda Millet Bahçesi’nin ismi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi olarak değiştirildi.

Daha önce Gemi Kavşağı’ndan başlayarak Şırnak Üniversitesi’ne kadar uzanan güzergâh, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı olarak adlandırılmıştı. Yeni kararla bu güzergâhın kapsamı genişletildi. Gemi Kavşağı’ndan başlayarak belediye imar sınırlarının sona erdiği Orman İşletme Müdürlüğü’ne kadar olan yolun tamamı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı olarak yeniden düzenlendi.

Gemi Kavşağı’ndan başlayarak daha önce Hakkari Bulvarı olarak adlandırılan yolun, İl Özel İdaresi İşletme Atölyesi’ne kadar olan kısmı Devlet Bahçeli Bulvarı ismiyle yeniden adlandırıldı.

Yapılan değişiklikler, belediye meclisinin kararıyla yürürlüğe girdi. Tabelaların yakın zamanda asılması bekleniyor.