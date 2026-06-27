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Şırnak’ta ikinci kez görüldü: Evde bulunan nesli tehlike altındaki çöl varanı koruma altına alındı

Şırnak’ta ikinci kez görüldü: Evde bulunan nesli tehlike altındaki çöl varanı koruma altına alındı

27.06.2026 16:05:00
Güncellenme:
DHA
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Şırnak’ta ikinci kez görüldü: Evde bulunan nesli tehlike altındaki çöl varanı koruma altına alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir evde görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan çöl varanı, vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekiplerince güvenli bir şekilde yakalandı. Sağlık kontrolü ve gerekli tedavileri tamamlanan sevimli sürüngen, yeniden doğal yaşam alanına salındı.
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde ikinci kez görülen çöl varanı, vatandaşların ihbarı üzerine yakalanarak tedavi edildi, ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde çöl varanını gören vatandaşlar, durumu Silopi Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından yakalanan hayvan, Silopi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sağlık İşleri Müdürü Emin Güler tarafından sağlık kontrolü ve gerekli tedavisi yapılan çöl varanı, doğal yaşam alanına bırakıldı.

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