Şırnak'ta korkunç kaza... Ölüler ve yaralılar var!

Cizre-Şırnak karayolunda sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; hafif ticari araç, sürücüsü M.A.'nın kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücüyle birlikte araçtaki 6 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılardan aynı aileden Nesrin Aytaş (26), Azime Aytaş (54) ve Sibel Aytaş'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer yaralılar ise, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan C.A. (27) ve L.A. (29) adlı 2 kadının hayati tehlikelerinin bulunduğu, sürücü M.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cenazeler ise otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.