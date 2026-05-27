Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şırnak'ta ortalık savaş alanına döndü... İki aile arasında kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Şırnak'ta ortalık savaş alanına döndü... İki aile arasında kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

27.05.2026 07:46:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Şırnak'ta ortalık savaş alanına döndü... İki aile arasında kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, akraba oldukları belirtilen husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga yaşandı. Kavgada 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı, 17 kişi gözaltına alındı.

Cudi Mahallesi Ziraat Sokak'ta aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

17 GÖZALTI

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu.

Kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaya ilişkin 17 kişi gözaltına alındı.

İlgili Konular: #kavga #Şırnak #gözaltı