Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda akrabalarını üniversitede önemli kadrolara yerleştirmesini “inancımın gereği” diyerek savundu. Alkış, paylaşımında, “Bu fitneciler, Cuma namazlarına gitmedikleri için her Cuma günü akrabaya yardım etmenin inancımız gereği olduğunu bilemezler. Akrabalarıma ve dostlarıma yardım etmek ve onları güzel yerlere getirmek benim inancım gereğidir ve Rektörlük hakkımdır.” ifadelerini kullandı. Peki, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış kimdir? Abdurrahim Alkış kaç yaşında, nereli?

ABDURRAHİM ALKIŞ KİMDİR?

1977’de Şırnak’ta doğdu. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. 2009 Yılında Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak akademik göreve başladı. 2015 yılında Doçent, 2021 yılında Profesörlük ünvanını aldı. 2022 yılında Şırnak Üniversitesi’ne Rektör olarak atandı. Farsça, Arapça, İngilizce bilen Profesör Alkış’ın ağırlıklı olarak tasavvuf düşüncesi ve sosyal yapıları hakkında yayınlamış makale ve kitapları bulunmaktadır.