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Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Bayramoğlu'nun eşi kim?

Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Bayramoğlu'nun eşi kim?

1.07.2026 10:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Bayramoğlu'nun eşi kim?

Kanal D, 11 Mayıs 2020 yılının Mayıs ayından bu yana Kanal D’de ana haber bültenini sunan gazeteci Deniz Bayramoğlu’nun görevine son verdi. Peki, Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Bayramoğlu'nun eşi kim?
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Kanal D’de ana haber bültenini sunan gazeteci Deniz Bayramoğlu’nun görevine son verildiği öğrenildi. Kanal tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Peki, Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Bayramoğlu'nun eşi kim?

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Bayramoğlu, 1975 yılında Malatya’da dünyaya geldi. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde okumaya başladı, 3 sene okuduktan sonra eğitimine ara verip gazeteciliğe başladı. Daha sonra 2005 yılında Çevre Mühendisliği Bölümü’nde tekrar okumaya başladı.

1999 – 2000 yılları arasında Yeni Binyıl’da finansal haber editörü olarak çalıştı. Demokrasi, Sabah Gazetesi ve Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde muhabirlik yaptı. Liberal Bakış ve Gündem Gazeteleri’nde editör olarak çalıştı.

CNN TÜRK televizyonunda önce borsa yorumcusu olarak görev aldı. Daha sonra İş Yemeği programını hazırlayıp sundu.

2008-2009 yılı döneminde 12-14 Güncel isimli programı Pelin Çift ve Alp Özgen'le birlikte sundu. 2009 yılının Eylül ayından itibaren hafta içi her gün saat 09:00'da ekrana gelen Parametre'yi sundu.

CNN Türk'te çalışmaya devam eden Bayramoğlu, bir süre Semiha Şahin ile birlikte hafta içi her gün Güne Merhaba programını sundu. Deniz Bayramoğlu, 11 Mayıs 2020'den itibaren Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı.

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DENİZ BAYRAMOĞLU'NIN EŞİ KİM?

Deniz Bayramoğlu, Halk TV haber spikeri Ece Üner ile 6 Şubat 2013 tarihinde Roma'da evlendi.

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