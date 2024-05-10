Şırnak Valiliği duyurdu: Bu yolu kullananlar dikkat!
Şırnak Valiliği, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü'nce Şırnak-Cizre karayolundaki çalışmalar nedeniyle Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal ile Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page tünellerinin tek yönlü trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, devam eden yol çalışmaları kapsamında Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page tünelleri ile Cudi Viyadüğünün Şırnak-Cizre istikametine göre gidiş yönü yarın 08.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.
Yapılacak çalışmaların güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için Cizre-Şırnak istikametinde araçlar için trafik akışı tüneller içerisinden ve viyadükten sağlanacak.
Şırnak-Cizre istikametinde (il merkezinden Cizre'ye giden) araçlar için, Şırnak-Cizre kara yolu trafiğe kapatılacak, araç geçişleri eski Şırnak-Cizre yolundan sağlanacak.
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