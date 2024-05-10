Şırnak Valiliği duyurdu: Bu yolu kullananlar dikkat!

Şırnak Valiliği, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü'nce Şırnak-Cizre karayolundaki çalışmalar nedeniyle Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal ile Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page tünellerinin tek yönlü trafiğe kapatılacağını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 23:49
Şırnak Valiliği duyurdu: Bu yolu kullananlar dikkat!
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Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, devam eden yol çalışmaları kapsamında Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page tünelleri ile Cudi Viyadüğünün Şırnak-Cizre istikametine göre gidiş yönü yarın 08.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.

Yapılacak çalışmaların güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için Cizre-Şırnak istikametinde araçlar için trafik akışı tüneller içerisinden ve viyadükten sağlanacak.

Şırnak-Cizre istikametinde (il merkezinden Cizre'ye giden) araçlar için, Şırnak-Cizre kara yolu trafiğe kapatılacak, araç geçişleri eski Şırnak-Cizre yolundan sağlanacak.

 

 

 


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