Şırnak Valiliği duyurdu: Bu yolu kullananlar dikkat!

Yayınlanma: 10.05.2024 - 23:49

Güncelleme: 10.05.2024 - 23:49

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, devam eden yol çalışmaları kapsamında Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page tünelleri ile Cudi Viyadüğünün Şırnak-Cizre istikametine göre gidiş yönü yarın 08.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.

Yapılacak çalışmaların güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için Cizre-Şırnak istikametinde araçlar için trafik akışı tüneller içerisinden ve viyadükten sağlanacak.

Şırnak-Cizre istikametinde (il merkezinden Cizre'ye giden) araçlar için, Şırnak-Cizre kara yolu trafiğe kapatılacak, araç geçişleri eski Şırnak-Cizre yolundan sağlanacak.