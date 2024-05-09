Şırnak Valiliği'nden toz taşınımı uyarısı!

Şırnak Valiliği, yoğun toz taşınımına karşı yurttaşlara uyarıda bulundu.

AA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 19:51
Şırnak Valiliği'nden toz taşınımı uyarısı!
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkili olması bekleniyor.

Bölgede 2 gün boyunca etkisini sürdürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur oluşması ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı yurttaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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