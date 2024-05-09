Şırnak Valiliği'nden toz taşınımı uyarısı!
Şırnak Valiliği, yoğun toz taşınımına karşı yurttaşlara uyarıda bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkili olması bekleniyor.
Bölgede 2 gün boyunca etkisini sürdürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur oluşması ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı yurttaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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