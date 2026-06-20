Şırnaklı Hüsam Oral ABD'deki sanat okullarından burslu kabul aldı

Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Hüsam Oral, ABD’de başvurduğu iki büyük sanat okulundan da burslu olarak kabul aldı. Ancak bursu tüm giderlerini kapsamadığı için yıllık 45 bin dolar desteğe ihtiyaç duyan Oral, “Şırnak’ta doğup büyüdüm, hayatımı resme ve sanata adadım. Amerika’daki bu okullara giderek kendimi en iyi şekilde geliştirmek, vizyonumu küresel boyuta taşımak ve ileride ülkeme yararlı, önemli bir sanatçı olarak geri dönmek istiyorum” diyor.

‘BURS YETMİYOR’

Virginia Commonwealth University (VCU) ve Savannah College of Art and Design (SCAD) adlı sanat okullarından burslu kabul alan ancak eğitim kalitesi ve sanat departmanının gücü nedeniyle öncelikli olarak VCU bünyesindeki görsel sanatlar/resim bölümüne gitmeyi hedeflediğini anlatan Oral, bursa rağmen neden desteğe ihtiyaç duyduğunu şöyle açıklıyor:

“Okulun (VCU) yıllık toplam eğitim, zorunlu harçlar, konaklama ve yaşam maliyeti ücreti oldukça yüksek bir meblağ tutuyor. Okul, yeteneğimi ödüllendirerek bana çok ciddi bir başarı bursu sağladı ve bu burs eğitim ücretinin büyük bir kısmını kapatıyor. Ancak geriye kalan eğitim harçları, zorunlu sağlık sigortası, yurt, beslenme ve kampüsteki sanatsal materyal (boya, tuval vb.) masrafları burs kapsamı dışında kalıyor. Ailemin ve benim bu kalan maliyetleri karşılayacak gücümüz olmadığı için tüm bu burslara rağmen yıllık yaklaşık 45 bin dolarlık bir okul ve yaşam ücreti açığım kalıyor. Sponsor desteğine ihtiyaç duyma sebebim, kazandığım bursun dışında kalan bu zorunlu giderlerdir.”