Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada aracın sürücüsü tutuklandı

Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı kazada, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 18:52
Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada aracın sürücüsü tutuklandı
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Şırnak-Uludere kara yolunda dün meydana gelen 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan ve tedavisi tamamlanınca gözaltına alınan sürücü S.F. (29) jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Şüpheli S.F, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Şehit şoför Şırnak

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