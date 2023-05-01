Şırnak'ta 2 askerin şehit, 45 kişinin yaralandığı kazada yeni gelişme

Şırnak-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkisinde askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 asker şehit, 4’ü ağır, 43 askeri personel, sürücü ve muavinle birlikte 45 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 09:47
Şırnak'ta 2 askerin şehit, 45 kişinin yaralandığı kazada yeni gelişme
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Şırnak- Uludere karayolu Balveren beldesi mevkisinde askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesiyle Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ile Sözleşmeli Er Muhammed Koçak’ın şehit olduğu, 4’ü ağır 43 asker ve muavin ile otobüs sürücüsü S.F.’nin (29) yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde şoför S.F., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

S.F.’nin kolluk kuvvetlerindeki işlemleri devam ediyor.


Şırnak kaza Şehit

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