Şırnak’ta 2 işçi inşaattan düştü

Yayınlanma: 13.06.2024 - 15:45

Güncelleme: 13.06.2024 - 15:45

Bugün saat 14.14 sıralarında, Şırnak merkez Cumhuriyet Mahallesinde bir inşaat alanında çalışan işçilerden 2’si yüksekten düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi.

Yüksekten düşen işçiler 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşçilerin sağlık durumlarının ciddi olmadığı tedbir amaçlı kontrol altında tutuldukları belirtildi.