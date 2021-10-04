Şırnak’ta 22 bölgede maden arama iznine CHP’den tepki: “‘ÇED Olumlu’ raporu neden aranmıyor”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerindeki 22 ayrı bölgede maden araması için “ÇED Gerekli Değildir” izni verdi. Bakanlığın kararına tepki gösteren ve konuyu TBMM'ye taşıyan CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “ÇED olumlu” raporu aranmamasının sebebini sordu. CHP Şırnak Merkez İlçe Başkanı Osman Yeren ise “AKP, Şırnak bölgesinde doğa talanı yapıyor. Halkın süreçten haberi yok. Büyük şirketler burada saha kapatmaları yapmışlar. Ama CHP olarak biz bu talana izin vermeyeceğiz” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Şırnak’ın Merkez, Cizre, Uludere, İdil, Beytüşşebap ve Silopi ilçelerindeki 22 ayrı bölgede ÇED raporuna gerek görmeden maden arama izni verdi. CHP’li Orhan Sümer, konuyu TBMM’ye taşıyarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
Sümer, Kurum’a “Bahsi geçen bölgede maden arama faaliyetleri gösterecek şirketlerle kamu ortaklığı var mıdır?”, “Bakanlığın açıkladığı projelerin bazılarının ‘petrol arama’ bazılarının ise ‘hidroelektrik santrali’ olduğunu belirtmesine rağmen ‘ÇED Olumlu’ raporunun aranmayacak olmasının sebepleri nelerdir?” ve “ÇED Raporu aranmıyorsa, çevreye olan etki analizi hangi yöntemle yapılmaktadır?” sorularını yöneltti.
"AKP KENDİ YANDAŞLARINA PEŞKEŞ ÇEKMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYOR"
Süreçle ilgili Cumhuriyet’e konuşan CHP Şırnak Merkez İlçe Başkanı Osman Yeren ise “AKP, Şırnak bölgesinde doğa talanı yapıyor. Ormanları kesip maden çalışmalarını yapıyorlar. Ormanların kesilip yakılması bu sürece hazırlık mıydı? Şırnak gibi bir yere 1 ay içinde 4 bakan ziyarette bulundu. Emniyet müdürü geldi. Alanda bir inceleme var” dedi. Şırnak’ın yeraltı kaynağı bakımından zengin olduğunu söyleyen Yeren, “Bölgede büyük yeraltı kaynakları var ve tespit edildi. Şırnak en kaliteli kömüre sahip. Kasım ayında maden arama çalışmalarının ardından bir ihale olacağı da söyleniyor. Halkın süreçten haberi yok. Büyük şirketler burada saha kapatmaları yapmış. Sadece kömür ile sınırlı kalmayacaklarını düşünüyoruz. AKP yine kendi yandaşlarına peşkeş çekmek için buralarda çalışmalar yapıyor. CHP olarak biz bu talana izin vermeceğiz” diye konuştu.
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