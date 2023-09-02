Şırnak’ta acı olay: Çaya giren 2 kuzen boğuldu
Şırnak’ın Uludere ilçesinde çaya giren kuzenler Nurullah Berk (21) ve Resul Berk (18) boğuldu.
Uludere ilçesine bağlı Ortaköy köyünde öğleden sonra, serinlemek için bölgedeki Habur Çayı’na giren kuzenler Nurullah ve Resul Berk’in akşam saatlerine kadar evlerine dönmemeleri üzerine aileleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Habur Çayında yapılan arama çalışmaların iki kuzenin cansız bedeni bulundu. Nurullah ve Resul Berk’in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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