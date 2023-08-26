‘Eşime cinsel saldırıda bulundu’ deyip kuzenini öldürmüştü: Ardındaki gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı

Yayınlanma: 26.08.2023 - 13:38

Güncelleme: 26.08.2023 - 13:38

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 19 Haziran 2022 tarihinde saat 21.00 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi bir evde Aslan İlhan'ın tabanca ile ateş ederek Abdullah Koşar'ı öldürdüğü iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Olay günü saat 22.34 sıralarında "Kardeşimden haber alamıyorum" ihbarı üzerine polislerin balkon kapısından içeriye girdiği, maktulün kafasından silahla vurulmuş halde yerde yatar vaziyette olduğu ve cesedin yanında "Namussuzluğun bedeli budur" yazılı not bulunduğu belirtildi.

Maktulün vücudundaki 3 mermi çekirdeğinden 2'sinin öldürücü nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, maktulün cep telefonu üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde şüpheli Aslan İlhan ile çok sayıda internet yoluyla arama kaydı ve farklı tabancalara ait fotoğraflar bulunduğu kaydedildi. Maktul Abdullah Koşar'ın el svaplarında atış artığı bulunduğu, Aslan İlhan'ın eşi Semanur İlhan'ın el svaplarında atış artığı bulunmadığı ifade edildi.

İTİRAF ETTİ

İpsala'da yakalanan şüpheli Aslan İlhan polisteki ifadesine yer verilen iddianamede, ölenin dayısının oğlu olduğunu, 8-9 yıl önce ailesiyle problemler yaşadığı için İstanbul'a taşındığını, kendisinin evine misafir olarak gelmişliği olduğunu, ancak eşinin bir kere daha misafir olarak evine gelmesine olumlu bakmadığını anlattı.

Eşinde tuhaflıklar hissetmesi üzerine sıkıştırdığını söyleyen İlhan, eşinin Abdullah Koşar tarafından 5 yıl önce tecavüze uğradığını söylediğini, bunu öğrenince maktulle eşini evinde yüzleştirmek için Koşar'ı eve çağırdığını, eve gelen maktulün kafasına bir el ateş ettiğini, daha sonra şoka girdiğini ve kaçmaya çalışırken yakalandığını itiraf etti.

Daha sonra ek ifade veren Aslan İlhan, cinayet sırasında eşinin balkonda ağlar vaziyette olduğunu, kendisine yardım eden kimsenin olmadığını ve maktul ile aralarında başka bir anlaşmazlık bulunmadığını belirtti.

MAKTULÜN AİLESİ: OLAY DEFİNE ANLAŞMAZLIĞI

Olaya ilişkin bilgisi sorulan maktulün babası Muhammed Şefik Koşar ve eşi Tülay Koşar ise olayın gerçek sebebinin şüpheli Aslan İlhan ve maktulün buldukları definenin paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlıktan dolayı öldürüldüğünü söylediler. Tülay Koşar, tecavüz iddiasının yalan olduğunu, eşine iftira atıldığını, Aslan İlhan, eşi Semanur İlhan ve ağabey Erdal İlhan'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

DEFİNE İDDİASINI KABUL ETMEDİLER

Aslan İlhan'ın eşi Semanur İlhan ise 12 yıllık evliliğinden 3 çocuk sahibi olduğunu, maktulün kendisine tecavüz ettiğini anlatmasından sonra bu olayın yaşandığını ve define iddiasını duymadığını söyleyerek suçsuz olduğunu belirtti. Aslan İlhan'ın ağabeyleri Nedim ve Erdal İlhan da define konusunda bilgilerinin olmadığını ifade ettiler. İddianamede Aslan İlhan'ın ağabeyi Erdal İlhan'ın telefonunda yapılan incelemede, Osmanlı turası işareti bulunan para ve birden fazla tarihi eser olarak değerlendirilebilecek görüntünün bulunduğu, define arama videolarının olduğu tespit edildi. Maktulün cep telefonunda yapılan veri kurtarma işleminde de 43 tarihi eser niteliğinde madeni para ve sikke materyallerinin görüntüsünün çekilerek silindiği belirlendi.

İHTİLAFIN SEBEBİ DEFİNE

İddianamede, her ne kadar şüpheli Aslan İlhan'ın eylemi maktulün eşine tecavüz ettiği gerekçesiyle gerçekleştirdiğini belirtmiş ise de Semanur İlhan ile maktulün telefon görüşmesinin olmaması, herhangi bir irtibatlarının bulunmaması değerlendirildiğinde maktulün Semanur İlhan'a tecavüz ettiğine dair delil elde edilemediği, taraflar arasındaki ihtilafın tüm dosya kapsamı bütün olarak değerlendirildiğinde define paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlık neticesinde gerçekleştiği vurgulandı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, şüpheliler ile maktul arasında define paylaşımı konusunda anlaşmazlık bulunduğu, şüpheliler Aslan İlhan ile eşi Semanur İlhan, ağabeyleri Erdal İlhan, Nedim İlhan'ın plan doğrultusunda maktulü inşaat işleri bahanesiyle Aslan İhan'ın evine çağırdıkları, eve gelen maktulü şüpheli Aslan İlhan'ın öldürdüğü belirtildi. Şüpheliler Aslan İlhan, Erdal İlhan, Semanur İlhan ve Nedim İlhan'ın iştirak halinde "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Aslan İlhan'ın "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi ve Aslan İlhan'ın kaçmasına yardım ettiği iddia edilen İlhan Acat'ın ise Suçluyu Kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaklar.