Şırnak'ta araç şarampole yuvarlandı: Yaralılar var!
Cizre ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eski Şırnak-Cizre karayolunda Kasrik beldesi yakınında feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; 06 DZF 302 plakalı kamyonet, sürücüsü F.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Sürücü F.K. ile araçta bulunan bulunan S.Ç., S.Ç., B.Ç. ve F.Ç. yaralandı.
İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- AKP seçim için 'uygun tarih' verdi
- 2 tahliye, 15 sanık hakkında iddianame!
- Vekiller İmamoğlu için imza vermeye başladı
- Şube başkanı hayatını kaybetti
- Ünlü marka ifşa oldu! Bakanlık affetmedi
- Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a sert tepki!
- CHP'den açıklama geldi!
- ‘Taraf’ şürekâsı yine ortaya çıktı
- HDK soruşturmasında 10 ilde operasyon