Şırnak'ta araç şarampole yuvarlandı: Yaralılar var!

Cizre ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ta araç şarampole yuvarlandı: Yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 16:02

Eski Şırnak-Cizre karayolunda Kasrik beldesi yakınında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 06 DZF 302 plakalı kamyonet, sürücüsü F.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Sürücü F.K. ile araçta bulunan bulunan S.Ç., S.Ç., B.Ç. ve F.Ç. yaralandı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Etiketler: #Kamyonet #kaza #şarampol #Şırnak

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