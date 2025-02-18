Şanlıurfa'da 4 araçlık zincirleme kaza: 7 yaralı

Yayınlanma: 18.02.2025 - 13:58

Güncelleme: 18.02.2025 - 13:58

Şanlıurfa-Akçakale Çevre Yolu'nda öğle saatlerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı şeritte duran otomobili fark etmeyip çarptı.

Bu sırada arkadan gelen 2 otomobil de aynı kazaya karışıp çarpıştı. Hurdaya döndüğü belirtilen araçlardaki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlardan güçlükle çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı, aynı istikamette hareket halinde olan bir kamyonun araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yolun sağında ilerleyen kamyonun solundan hızla geçen otomobilin, sol şeritte bekleyen araca çarptığı görülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpmanın ardından arkadan gelen iki otomobilin de kazaya karıştığı ve savruldukları görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.