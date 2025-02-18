Kazadan 9 saat sonra fark edildi, hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 18.02.2025 - 13:32

Güncelleme: 18.02.2025 - 13:47

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Soner Cılız (21) idaresindeki 55 APM 184 plakalı hafif ticari araç, gece saat 01.00 sıralarında yoldan çıkarak yolun kenarında park halinde bulunan 05 ABK 175 plakalı traktöre çarptı.

Kazanın ardından bayılan Soner Cılız, 9 saat sonra fark edildi. Saat 10.00 sıralarında vatandaşlar tarafından fark edilen ve müdahale ile kendine gelen Cılız, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. J

andarma kazayla ilgili inceleme başlattı.