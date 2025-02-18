Kazadan 9 saat sonra fark edildi, hastaneye kaldırıldı

Samsun’da aracıyla yoldan çıkıp park halindeki traktöre çarparak yaralanan sürücü, kazadan 9 saat sonra fark edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kazadan 9 saat sonra fark edildi, hastaneye kaldırıldı
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İHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 13:32

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Soner Cılız (21) idaresindeki 55 APM 184 plakalı hafif ticari araç, gece saat 01.00 sıralarında yoldan çıkarak yolun kenarında park halinde bulunan 05 ABK 175 plakalı traktöre çarptı.

Kazanın ardından bayılan Soner Cılız, 9 saat sonra fark edildi. Saat 10.00 sıralarında vatandaşlar tarafından fark edilen ve müdahale ile kendine gelen Cılız, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. J

andarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Samsun #sürücü #kaza

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