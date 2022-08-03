Şırnak'ta askeri araç şarampole devrildi: 10 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 10 asker hafif yaralandı. Askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:11
Şırnak'ta askeri araç şarampole devrildi: 10 yaralı
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Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri Unimog araç şarampole devrildi. Araçta bulunan 10 asker hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

DURUMLARI İYİ

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AYRINTILAR GELECEK...


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