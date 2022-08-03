Şırnak'ta askeri araç şarampole devrildi: 10 yaralı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 10 asker hafif yaralandı. Askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri Unimog araç şarampole devrildi. Araçta bulunan 10 asker hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.
DURUMLARI İYİ
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AYRINTILAR GELECEK...
Video Haberler
- Ankara'da film gibi olay: Dolandırıcılar dolandırıldı
- Çöp evde bulunan çocuk ile ilgili sevindiren gelişme
- 9 aylık bebek koronavirüsten yaşamını yitirdi
- 2023'te asgari ücret ne kadar olacak?
- Balıkçı gemisi yan yattı, 3 kişi suya düştü
- Annesi ve kız kardeşini içeri kilitleyip evi ateşe verdi
- Dönüş yolundaki gurbetçiler: 'Avrupa özentisi olmayın'
- 3 ton karpuz çevreye saçıldı
- Muharrem İnce fiyatını sordu, aldığı yanıta inanamadı
- Sarıyer'de panik: Cismi gören polisi aradı
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
- Erdoğan talimatı verdi
- Ev sahibiyle kavga eden kiracı polisi vurup intihar etti
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- AKP'den gitmek isteyenlere kasetli şantaj!
- 'Bunu cumhurbaşkanına söyleyemeyiz'
- Yayınevi sessizliğini bozdu
- KPSS ile ilgili büyük iddia!
- Çin'den 'askeri operasyon' açıklaması
- Saray’da ‘domuz’ korkusu