Şırnak’ta ava giden gencin cesedi bulundu

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde dün ava giden gencin cansız bedeni bulundu.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:36
Şırnak’ta ava giden gencin cesedi bulundu
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Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Damlarca köyünde dün ava giden Recep Özer (25) akşam saatlerine kadar eve dönmeyince ailesi ve akrabaları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları başlatan Jandarma’ya köylüler ve Recep Özer’in akrabaları da destek verdi. Yapılan arama çalışmaları gece saat 01.00 sularında sonuç vererek Yağmur Kuyusu mevkiinde Özer’in cansız bedeni bulundu.

Özer’in cesedi otopsi yapılmak üzere Güçlükonak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


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