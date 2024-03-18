Çöpün üzerindeki not götürdü: Ormanda ceset bulundu!

Sarıyer'de Belgrad Ormanı içinde bulunan çeşmeden su almaya gidenler, çöp konteynerinin üzerindeki 'Ceset aşağıda' yazısını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine inceleme yapan polis, konteynerden yaklaşık 300 metre aşağıda bir erkeğe ait ceset buldu.

DHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:56
Çöpün üzerindeki not götürdü: Ormanda ceset bulundu!
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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Bahçeköy Hunca mevkiinde meydana geldi. Belgrad Ormanı içinde bulunan kaynaktan su almak için gidenler yol kenarındaki çöp konteynerinin üzerine yazılan 'Ceset aşağıda ceset' notunu gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ormanlık alanda yaptığı aramalarda üzerinde kimliği bulunmayan ve tanınmaz haldeki bir erkeğe ait ceset buldu. Olay yeri inceleme ekipleri, uçurumdan aşağı atılan ceset üzerinde ve çevresinde inceleme yaptı. 

Arazi şartları nedeniyle atıldığı yerden çıkarılamayan ceset için olay yerine itfaiye ekibi çağırıldı. Gelen itfaiye ekibi yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Ormanlık alandaki uçurumdan çıkarılan ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“YAZIYI GÖRDÜK, POLİSE HABER VERDİK”

Çöp konteynerine yazılan notu görerek polise haber veren Dilek Sönmez, “Biz suya gelmiştik. 'Ceset aşağıda' diye yazı gördük. Sonra polise haber verdik. Polisler geldi, daha sonra olay yeri inceleme geldi. Ceset şu an aşağıda, almaya geliyorlar. Olayla ilgili hiçbir şey görmedik, sadece çöp konteynerine yazılan yazıyı gördük" dedi.


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