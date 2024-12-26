Şırnak'ta benzin istasyonunda korkutan yangın!

Silopi ilçesinde, benzin istasyonunda park halindeki yolcu otobüsünde çıkan ve yanındaki TIR’a sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şırnak'ta benzin istasyonunda korkutan yangın!
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DHA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 16:03

Şırnak'ın Silopi ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir benzin istasyonunun arka kısmında park halinde olan bir yolcu otobüsünde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Büyüyen alevler, yanındaki bir TIR’a daha sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Etiketler: #benzin istasyonu #otobüs #Şırnak #Yangın

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