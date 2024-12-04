İstanbul'da korku dolu anlar... Park halindeki araç alev alev yandı

Sarıyer'de park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangını, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İstanbul'da korku dolu anlar... Park halindeki araç alev alev yandı
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DHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 09:38

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kireçburnu Mahallesi Sefaret Sokak'ta saat 22.00 sıralarında yangın meydana geldi.

İddiaya göre, sokakta park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilin alev alev yandığını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.

Demir yığınına dönen otomobil kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Otomobilin alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.


Etiketler: #itfaiye #İstanbul #otomobil #Yangın

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