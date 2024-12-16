Park halindeki kamyonette yangın!
Avcılar'da park halindeki kamyonetin motor kısmında yangın çıktı.
Yangın, dün saat 09.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde Şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Sokak'ta park halinde bulunan kamyonette çıktı.
Ahmet Burak'a ait olduğu öğrenilen 34 MYL 12 plakalı kamyonetin motor kısmından bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.
Çevre sakinleri itfaiyeye haber verirken, yanan araç cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına alarak yangını büyümeden söndürdü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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